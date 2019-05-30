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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yaralı polislere vatandaşlardan 'güneş koruması' - ADANA Haberi

Yaralı polislere vatandaşlardan 'güneş koruması' - ADANA Haberi

Yaralı polislere vatandaşlardan "güneş koruması" - ADANA - Yaralı polis memurları - Vatandaşın şemsiye ve kartonla polisleri güneşten korumasıYaralı polislere vatandaşlardan "güneş koruması" - Adana 'da motosikletli iki polisin ticari taksiyle çarpışması sonucu yaralandığı kaza sonrası çevredekiler, yerde ambulans bekleyen polisleri karton ve şemsiyeyle güneşten koruduADANA (AA) - Adana 'da ticari taksiyle çarpışan motosikletteki iki polis yaralandı, vatandaşlar yerdeki polisleri güneşten korumak için çaba sarf etti.Merkez Seyhan ilçesi Tellidere Caddesi'nde Ulaş Özaslan yönetimindeki 01 T 2832 plakalı ticari taksi ile yunus timinde görevli Mesut Şafak'ın kullandığı motosiklet çarpıştı.Kazada motosiklet sürücüsü Şafak ile arkadaşı Halil Özkale yaralandı.Yaralı polislere çevrede bulunan vatandaşlar ilk müdahaleyi yaptı.Yerde ambulansın gelmesini bekleyen yaralı polisleri vatandaşlar, güneşten karton ve şemsiyeyle korudu.Bir süre sonra 112 Acil Sağlık ekipleri, kaza yerine gelerek yaralı polisleri hastaneye kaldırdı.Tedavi altına alınan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlk Müdahale Ticari Taksi Hastane Memur Motosiklet Sürücüsü 

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