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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yaralı polis memur: “Ben iyiyim ağabey hiç merak etmeyin”

Yaralı polis memur: “Ben iyiyim ağabey hiç merak etmeyin”

Hastane önü detay

Zırhlı Araç Hastane Polis Memuru Toprak Kayması Özel Harekat Polisleri 

-Ambulanslar detay
-İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'ın acil önünde bekleyişi
-Yaralı polislerin ambulans ile gelişi ve hastaneye girişleri

( GİRESUN )- Giresun’un Yağlıdere ilçesinde Polis Özel Harekat ekiplerini taşıyan zırhlı aracın kazası sonrası yaralanan polisler Giresun’a getirildi.
GİRESUN

- Giresun'un Yağlıdere ilçesinde özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın toprak kayması sonucu dereye yuvarlandı. Araçta bulunan 3 Polis Özel Harekat (PÖH) polisinden 1 hafif biri ise ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Bölgede sürdürülen terör operasyonları doğrultusunda göreve çıkan PÖH ekipleri konuşlanacakları yere geldiklerinde aracı park ederken yağmurdan dolayı yumuşayan toprak kaydı. Toprak kayması sonucu zırhlı araç yaklaşık 20 metrelik alana yuvarlandı. Yaşanan kazada araçta bulunan Mustafa Uyar ve Cafer Çetinkaya ilk önce Yağlıdere Devlet Hastanesine burada yapılan müdahalenin ardından ise Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. “Ben iyiyim ağabey hiç merak etmeyin” Giresun İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş acil kapısında ambulansı bekleyerek doktorlardan bilgi aldı. Ambulanstan sedye ile acile alınırken yaralı polis memuru Mustafa Uyar, kendisi için hastaneye akın eden meslektaşlarını ve müdürlerini görünce, “Ben iyim ağabey hiç merak etmeyin” diyerek teselli etmeye çalıştı. Polislerin yapılan kontrollerinde hayati tehlikeleri bulunmadıkları öğrenildi.
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