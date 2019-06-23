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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Yaralı peçeli baykuş yavrusu tedavi altına alındı - KASTAMONU İzle

Yaralı peçeli baykuş yavrusu tedavi altına alındı - KASTAMONU İzle

- Baykuştan detay - Veteriner hekim Temel Özkan'ın açıklamalarıYaralı peçeli baykuş yavrusu tedavi altına alındıKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'nun İnebolu ilçesinde silahla vurulmuş halde bulunan peçeli baykuş yavrusu, tedavi altına alındı.İnebolu'nun Dikili köyünde vatandaşlar, yaralı buldukları baykuş yavrusunu veterinere götürdü.Dünyada nesli tehlike altında olan peçeli baykuşun tedavisini üstlenen veteriner hekim Temel Özkan, Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne haber verdi.Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de nadir rastlanan peçeli baykuşun, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacağını vurguladı.Baykuşun, kanadı ve ayağından yaralı olduğunu anlatan Özkan, "Büyük ihtimalle bu hayvana saçma atılmış. Kanadında yaralar var, ayağında birtakım yaralar mevcut ve ayağının üzerine basamıyor." diye konuştu.
Özkan, peçeli baykuşun tahminen 10 - 11 aylık olduğunu söyledi.

Muhabir Bulduk Hayvan Irak 

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