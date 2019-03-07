Yaralı olarak bulunan puhu kuşu tedavi altına alındı İzle

-Veterinerde tedavi ve detaylar

-Konuşmalar



( ERZURUM ) ERZURUM



- Erzurum’un Oltu ilçesinde bahçede yaralı olarak bulunan puhu kuşu tedavi altına alındı. Oltu Aslanpaşa Mahallesinde ikamet eden Beycan Onat, sabah kalktığında evinin bahçesinde yaralı puhu kuşunu fark etti. Onat, kanadı kırık olduğu için uçamayan puhu kuşunu veterinere götürdü. Veteriner Mehmet Çalışkan tarafından tedavi edilen puhu kuşu, kanadının iyileşmesinin ardından yeniden doğaya salınacak.

