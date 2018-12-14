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14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Yaralı olarak bulunan at tedavi altına alındı

Yaralı olarak bulunan at tedavi altına alındı

Yaralı attan detaylar

Hayvan Barınağı Hayvan 

-Yaralı at kamyonete bindirilirken
-Genel detay ve ayrıntılar

( KIRKLARELİ )- İtfaiye ekiplerinin yardımıyla vinç ve kepçe kullanılarak kamyonete yüklenen yaralı at tedavi edilmek için hayvan barınağına götürüldü KIRKLARELİ

- Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bitkin ve bakımsız halde bulunan at, itfaiye ekiplerini de yardımıyla vinç ve kepçeyle kamyonete yüklenerek tedavi altına alındı. Olay Kırklareli’nin Lüleburgaz İlçesine bağlı Atatürk mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre bir ihbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yaralı halde bir atın bitkin halde yerde yattığını tespit etti. Yaralı halde bulunan at olay yerine çağrılan kepçe ve vinç yardımıyla bir kamyonete yüklendi. Kamyonete yüklenen at daha sonra belediye veteriner ekiplerince hayvan barınağına götürülerek burada tedavi altına alındı.
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