Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yaralı öğrenciye ilk müdahaleyi rektör yaptı İzle

Yaralı öğrenciye ilk müdahaleyi rektör yaptı İzle

Kaza yerinden görüntüler

Genç Kız İlk Müdahale Makam Aracı Üniversite Öğrencisi Rektör 

-Rektör Muhammed Güven'in yaralıya müdahale etmesi
-Detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Erciyes Üniversitesi (ERÜ) merkez kampüsü içerisindeki tramvay durağı yanında meydana gelen kazada yaralanan genç kıza ilk müdahaleyi ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven yaptı. Edinilen bilgiye göre, ERÜ Merkez Kampüsü tramvay durağı yanında bir otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan üniversite öğrencisi E.K.’ya çarptı. Bu sırada makam aracıyla Tıp Fakültesi Hastanesi’nde katıldığı bir programdan dönen Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, kazayı görerek hemen makam aracını durdurdu. Hızla kaza yerine giden Dahili Yoğun Bakım Uzmanı Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, yaralı öğrenciye müdahale etti. Yaralı öğrencinin ilk muayenesini yapan Güven, kısa sürede olay yerine gelen 112 ekiplerinden yaralıyı ERÜ Tıp Fakültesi Acil Servine götürmelerini istedi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan ve leğen kemiğinde kırıklar tespit edilen öğrenci Emine K.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı ve kaza sırasında bilincini kaybettiğinden kazayı hatırlamadığı öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Üniversite öğrencisi kaldığı yurtta intihar ettiÜniversite öğrencisi kaldığı yurtta intihar etti
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Kıskanç eşin acı intikamıKıskanç eşin acı intikamı
Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı