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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Yaralı leyleğe köylüler sahip çıktı - BİNGÖL

Yaralı leyleğe köylüler sahip çıktı - BİNGÖL

- Ayağı kırılan yavru leyleğin detay görüntüleri - Vatandaşların yaralı leyleğin ayağını sarması - Sudüğünü köyü sakini Mehmet Barman'ın konuşması - Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanalı leyleği götürmesiBİNGÖL (AA) - Bingöl 'de çatıdaki yuvasından düşerek ayağı kırılan leylek yavrusuna köylüler sahip çıktı.Merkez Sancak beldesi Sudüğünü köyünde bir binanın çatısındaki yuvadan düşen leylek yavrusunun ayağı kırıldı. Durumu fark eden köy sakinlerinden Mehmet Barman, kuşu evine götürüp bakımını yaptı.Leyleğin ayağını saran ev halkı, daha sonra durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne iletti. Eve gelen ekipler, teslim aldıkları leyleği, tedavisinin yapılması için Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi kliniğine götürdü.Leylek yavrusu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

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