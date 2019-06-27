Yaralı kuşun imdadına itfaiye yetişti

-- Veterinere götürülüş

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( YOZGAT ) YOZGAT



- Yozgat’ta bir ağacın dalına takılarak bacağı kırılan sığırcık kuşunu itfaiye kurtardı. Yozgat’ta Cumhuriyet parkında ayakları ağaca takılı kalan Sığırcık kuşunun çırpındığını fark eden zabıta ekipleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Yozgat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, asansör yardımıyla kuşa ulaştı. İtfaiye ekipleri kurtardıkları kuşu, zabıta ekibine teslim etti. Zabıta ekipleri de tedavisi için sığırcık kuşunu veterinere götürdü. Veteriner hekim Çağla Zararsız tarafından pansuman yapılan kuşun sağ ayağının kırıldığı tespit edildi. İlk müdahaleyi yapan veteriner hekim Zararsız, kuşu zabıta ekiplerine teslim etti. Zabıta ekipleri de kuşun kırılan ayağının ameliyat edilmesi üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edileceğini bildirdi. (AD-GF-

