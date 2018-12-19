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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yaralı köpek için montunu sedye yaptı - EDİRNE

Yaralı köpek için montunu sedye yaptı - EDİRNE

- Genel görüntüler - Yaralı köpeğe yapılan müdahale - RöportajYaralı köpek için montunu sedye yaptı - Edirne 'de otomobilin çarpması sonucu yaralan köpek, yoldan geçen veterinerin üzerinden çıkardığı monta sarılarak kliniğe yetiştirildiEDİRNE (AA) - Edirne 'de otomobilin çarpması sonucu yaralan köpek, yoldan geçen veterinerin üzerinden çıkardığı monta sarılarak kliniğe yetiştirildi.Alınan bilgiye göre, 1. Murat Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde, bir köpeğin yolda yaralı şekilde yattığını gören veteriner hekim Uluç Erkan, aracını park ederek köpeğin yanına geldi.Alman kurdu cinsi köpeğin yürüyemediğini gören Erkan, köpeği bir süre sevdikten sonra hava sıcaklığının sıfırın altında olması nedeniyle yaralı köpeğin üşümesini engellemek için montunu çıkartarak hayvanın üzerini örttü.Erkan ve arkadaşı köpeği monta sardıktan sonra araca taşıdı. Bu sırada yoldan geçen hayvanseverler de Erkan'a yardım etti.Yaralı köpek tedavisi için Edirne 'deki özel bir kliniğe götürüldü.Veteriner Uluç Erkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aracıyla yolda giderken yaralı bir köpek görüp durduğunu belirterek, "Yoldan arkadaşlarımızla geçiyorduk. Çarpmışlar, biz de yükledik gönderdik. Kendim de veteriner hekimim ama benim kliniğimde imkan olmadığı için başka bir hekim arkadaşımıza sevk ettik hayvanı. Belden aşağısı tutmuyordu, sedye amacıyla montumu kullandım, olsun önemli değil." dedi.
Hayvansever Buket Doğan da köpeği yolda görüp yardım etmek istediklerini belirterek, "Köpek yolda duruyordu ortada gördüm aracımla durdum hemen geldim. Veteriner de arkadaşımız o da tesadüfen geldi. İnşallah sağlığına kavuşacak." diye konuştu.

Hava Sıcaklığı Sarılar Köpek Muhabir Hayvan 

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