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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Yaralı köpeğin yardımına Başkan Toksoy ve hayvan severler yetişti

Yaralı köpeğin yardımına Başkan Toksoy ve hayvan severler yetişti

Köpeğe müdahale edilmesi

Hayvan Severler Köpek Gezin Hayvan Barınağı Hayvan 

-Röportaj

( KARS ) KARS

- Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yaralı köpeğin imdadına hayvansever vatandaşlar yetişti. Alperen Hazman isimli hayvan sever gezinti yaparken yaralı bir şekilde yatan köpeğe rastladı. Köpeğin başına giden hayvan sever vatandaş, yerde yatan yaralı köpeği hemen kanaması olan bölgeye tampon yaptı. Hayvan sever hemen Veteriner hekim çağırdı. Ayağı kopan köpeğe dikiş atıldı. Daha sonra hayvan sever Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy ile görüşerek yardım istedi. Başkan Toksoy konuya duyarsız kalmadı hemen araç tahsis ederek yaralı köpeği Kars’a gönderdi. Başkan Toksoy tarafından havan barınağı görevlilerine haber verilmesi üzerine köpeğin başına geldi. Yaralı köpek, görevliler tarafından aracın bagajından alınarak Kars’ta bulunan hayvan barınağına götürüldü.
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