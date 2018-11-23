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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Yaralı köpeğin tedavisi için makam aracını tahsis etti - ÇORUM

Yaralı köpeğin tedavisi için makam aracını tahsis etti - ÇORUM

- Kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü - Yaralı köpeğin tedavisi için makam aracını tahsis etti - Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül'ün kaza yerine gelişi - Belediye Başkanı Gül'ün köpekle görüntüsü (arşiv) Yaralı köpeğin tedavisi için makam aracını tahsis etti - Çorum 'da, bir sürücünün çarpıp kaçtığı sokak köpeğini güvenlik kameralarından fark eden Belediye Başkanı Zeki Gül, köpeği makam arabası ile hayvan barınağına göndererek tedavi olmasını sağladıÇORUM (AA) - Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, güvenlik kamerasından gördüğü yaralı sokak köpeğini makam arabasıyla hayvan barınağına göndererek tedavi edilmesini sağladı.Gazi Caddesi üzerindeki belediye binası önünde plakası tespit edilemeyen araç sürücüsü, sokak köpeğine çarptıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.Bu sırada makamında oturan ve sokak köpeğinin yaralandığını belediyenin güvenlik kamerasından gören Belediye Başkanı Zeki Gül, makam odasından çıkarak yaralı köpeğin yanına geldi.Gül, acı çeken yaralı köpeğin tedavisi için belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Bahabey Çamlığı içerisindeki Sahipsiz Hayvanlar Geçici Bakımevi'ne götürülmesi için makam şoförüne talimat verdi.Kaza nedeniyle vücudunda kesikler oluşan yaralı köpek, Gül'ün şoförü ve koruması tarafından makam aracıyla Sahipsiz Hayvanlar Geçici Bakımevi'ne götürüldü.Hayvan Barınağı yetkilileri, kaza nedeniyle köpeğin, vücudunda kırık ya da çıkık olmadığını ancak iç kanama şüphesi nedeniyle bir süre gözetim altında tutulacağını belirtti.

Sokak Köpeği Makam Odası Güvenlik Kamerası Makam Aracı Hayvan Barınağı 

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