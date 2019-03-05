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05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Yaralı köpeği kaderine terk etmemek için otomobili ile 2 bin 200 kilometre yol katetti Haberi

Yaralı köpeği kaderine terk etmemek için otomobili ile 2 bin 200 kilometre yol katetti Haberi

-Köpekten detaylar

Köpek Kader Hayvan 

--Röp

( SİVAS ) - Yaralı köpeği tedavi edebilmek için 2 bin 200 kilo metre yol gitti SİVAS

- İstanbul’da bulunan bir hayvan sever Sivas’ın Divriği ilçesinde bulunan yaralı köpeği tedavi ettirebilmek için otomobili ile 2 bin 200 kilo metre yol gitti. Sivas’ın Divriği ilçesinde ikamet eden Serkan Çolak isimli vatandaş ilçede bulunan sol arka ayağı patisinden kopmuş köpek için İstanbul’da bulunan Dost Derneğinden yardım istedi. Dernek Başkanı Adem Gündüz bin 100 kilo metre mesafedeki İstanbul’dan kamyoneti ile Divriği’ye gelerek yaralı köpeği tedavi etmek üzere teslim aldı. Gündüz, sol arka patisi ne şekilde koptuğu bilinmeyen köpeğin acil tedaviye ihtiyacı olduğunu belirtip, “Hayvan sever dostumuz Serkan bey bizi aradı. Burada tedavisi mümkün olmadığı için uyutulması düşünülüyormuş. Oda bir candır diyerek buraya geldik. İstanbul’da tedavisini yaptıracağız” dedi.
Yaralı köpek için aracı ile bin 100 kilo metre yol yapıp Sivas’ın Divriği ilçesine gelen Gündüz, yaralı köpeği alarak İstanbul’a geri döndü. Toplamda 2 bin 200 kilo metre yol yapmış oldu. (OE-GF-
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