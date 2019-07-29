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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Yaralı kedi için bu notu bıraktı

Yaralı kedi için bu notu bıraktı

yaralı kediden detaylar

Irak 

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-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ - ÖZEL) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde park halindeki otomobilin altına giren bir kediyi fark eden duyarlı vatandaş araç sürücüsünü, "Aracınızın altında ayağı kırık bir kedi var, lütfen dikkat ediniz" şeklinde yazılı not bırakarak uyardı. Olay Tekirdağ’ın merkez İlçesi Süleymanpaşa’da bulunan Ertuğrul Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre ayağının neden kırıldığı henüz bilinmeyen bir kedi cadde kenarına park halinde bulunan bir aracın altına sığındı. Yoldan geçen bir vatandaş ise aracın altına giren ayağı kırık kediyi fark ederek önce kedinin önüne su koydu sonrada aracın sahibine not bıraktı. Duyarlılık örneği gösteren vatandaş, arabanın altındaki kedi ezilmesin diye, "Saygı değer sürücü aracınızın altında ayağı kırık bir kedi var. Lütfen dikkat ediniz. Teşekkürler" yazılı bir kağıtta not bıraktı. Aracın sürücüsü ise notu bırakıp kendisine bu uyarıyı yapan vatandaşa teşekkür ederek, aracı bulunduğu alandan çıkarırken dikkat edeceğini belirtti.

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