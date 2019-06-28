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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Yaralı kartal tedavi altına alındı - SİİRT

Yaralı kartal tedavi altına alındı - SİİRT

- Yaralı kartalın kafeste görüntüsü - Siirt Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Mustafa Barış Akgül'ün açıklaması Siirt 'te yaralı kartal tedavi altına alındıSİİRT (AA) - Siirt 'te yaralı halde bulunan kartal, tedavi altına alındı.Kırsal alanda yaralı haldeki kartalı gören vatandaşlar, kartalı, tedavi için Siirt Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesine getirdi.Yaralı kartal, burada tedavi altına alındı.Başhekim Mustafa Barış Akgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, kartalın tedavisine devam edildiğini belirterek, sağlığına kavuşması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi.

Kartalın tedavisini hassas bir şekilde yaptıklarını ifade eden Akgül, "Vahşi hayvan olduğu için ona göre tedavisini sürdürüyoruz. Çünkü bu tür hayvanlar korkarsa stres yapar. Bu durum da onların ölümüne yol açar, hassas davranmaya çalışıyoruz. Kartalı, tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne doğaya salınması için teslim edeceğiz." diye konuştu.

Hayvan 

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