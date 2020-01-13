Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Yaralı karacanın imdadına jandarma yetişti

Yaralı karacanın imdadına jandarma yetişti

genel ve detay görüntüler,

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Jandarma Irak 


- Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekiplerinin yaralı olarak bulduğu karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı. İslahiye ilçesi İdilli Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri vatandaşların ihbarı yaralı bir karacanın olduğu bilgisini aldı. Yaralı karacanın olduğu yere intikal eden jandarma ekipleri, karacayı alarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü. Ekipler, 'Garip' adını verdikleri yaralı karacaya bir gün karakolda baktıktan sonra tedavisinin daha iyi bir şekilde yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar İslahiye Şefliği ekiplerine teslim etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri tarafından alındıktan sonra Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne bırakılan yavru karacanın tedavisinin ardından tekrar doğaya salınacağı öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı