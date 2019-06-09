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09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Yaralı karaca tedavi altına alındı Haberi

Yaralı karaca tedavi altına alındı Haberi

Karacadan görüntü

Keçi Hayvan 

-Karacanın tedavi altına alınması

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın'da keçilerini otlatırken sürüye karışan yaralı karacayı fark eden vatandaş, yaralı hayvanı Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. Tedavi altına alınan karaca tedavisinin ardından doğaya salınacak. Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Drahna Çubukeli köyünde yaşayan Mine Öztürk, keçilerini otlatırken sürüye karışan yaralı bir karaca olduğunu fark etti. Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü'ne durumu haber veren Öztürk, yaralı karacayı yetkililere teslim etti. Karacayı teslim alan ekipler, veteriner hekime götürdü. Burada tedavi altına alınan karacanın tedavisinin ardından iyileştiği taktirde yeniden doğaya salınacağı öğrenildi.
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