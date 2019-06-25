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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Yaralı kadına vatandaşlardan 'güneş koruması' - ADANA Haberi

Yaralı kadına vatandaşlardan 'güneş koruması' - ADANA Haberi

Yaralı kadına vatandaşlardan "güneş koruması" - ADANA - Olay yerinden detay - Yaralının güneşten karton ile korunması - Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi - Yaralının ambulansa alınması - Kaza yapan araçtan detaylar - Polis ekiplerinin incelemeleriYaralı kadına vatandaşlardan "güneş koruması" - Adana 'da yoldan geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaşlı kadını, çevredekiler kartonla güneşten korumaya çalıştıADANA (AA) - Adana 'da yoldan geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaşlı kadını, vatandaşlar güneşten korumak için seferber oldu.Merkez Çukurova ilçesi Devlet Bahçeli Bulvarı'nda karşıya geçmeye çalışan Türkan Tan'a (78) Şule Doğucu yönetimindeki 01 ACS 46 plakalı cip çarptı.Kazada yaralanan Tan'a ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar, ambulans beklerken kadını güneşten kartonla korumaya çalıştı.Bir süre sonra 112 Acil Sağlık ekipleri kaza yerine gelerek yaralıyı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.Doğucu ise ifadesi alınmak üzere Fatih Polis Merkezine götürüldü.

Yaşlı Kadın İlk Müdahale 

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