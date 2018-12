Yaralı halde donmak üzereyken bulunan akbaba tedavi altına alındı

-Askerlerin akbabayı beslemesi

- Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde askerler tarafından yaralı bir akbaba bulundu. Üzerinde Sasa Marinkoviç, Birds of Prey Protection Foundation kimliği ve GPS’in de bulunduğu yaralı akbaba, Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Çermik ilçesi Seyhandede Mahallesinde devriye görevi yapan Gürüz Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından kar içerisinde kanadı kırık bir şekilde donmak üzere olan akbabaya rastlandı. Yaralı akbabanın kanadında Sasa Marinkoviç, Birds of Prey Protection Foundation kimliği ve GPS’in de bulunduğu görülürken, hayvanın Sırbistan Av Koruma Müdürlüğüne ait olduğu tespit edildi. Çermik Gürüz Jandarma Karakol Komutanlığı'na getirilen yaralı akbaba, çağrılan veteriner hekim tarafından tedavisinin yapılmasının ardından Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.