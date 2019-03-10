Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Yaralı halde bulunan geyik tedavi altına alındı

Yaralı halde bulunan geyik tedavi altına alındı

- YARALI GEYİK

Jandarma Karya Akaryakıt İstasyonu Bulduk Hayvan 

-- GEYİĞİN TAŞINMASI
-- YARALI GEYİĞE SU VERİLMESİ
-- DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu’nun Mudurnu ilçesinde vatandaşların yolda yaralı halde buldukları geyik, tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu ilçesinden Taşkesti’ye gitmekte olan Hakkı Yiğit isimli bir sürücü, Kavakaltı mevkiisine geldiğinde yol ortasında hareket etmeyen bir geyik olduğunu fark etti. Arkadaşlarıyla birlikte araçtan inen Yiğit, geyiğin yanına gittiğinde hayvanın bacaklarından ve boynundan yaralı olduğunu gördü. Hakkı Yiğit’in ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı geyiği battaniye ile sararak olay yerinde bulunan bir minibüse taşıdı. Yol üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna taşınan yaralı geyik, burada Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Bolu merkeze getirilen yaralı geyik tedavi altına alındı.
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı