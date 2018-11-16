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16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Yaralı göçmen kuş tedavi altına alındı - MANİSA

Yaralı göçmen kuş tedavi altına alındı - MANİSA

- Kula UNESKO Global Jeopark sahasında yer alan Kara Leyleğin yakalanması - Kanadı kırık Kara Leyleğe yapılan müdahaleler - Veteriner Hekim Birol Avcı yapılan müdahale ve durumu hakkında bilgi vermesi - Jeofizik Mühendisi Yiğit Karakuzu ile röportaj Manisa 'da yaralı göçmen kuş tedavi altına alındıMANİSA (AA) - Manisa 'nın Salihli ilçesindeki Kula UNESCO Global Jeopark'ta bulunan yaralı göçmen kuş tedavi altına alındı.Kula UNESCO Global Jeopark alanı içerisinde yer alan Salihli Adala Kanyonu'nda saha çalışması yapan Jeofizik Mühendisi Yiğit Karakuzu kanyonda kanadı kırık kara leylek gördü.Karakuzu daha sonra leyleği Salihli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Hekim Birol Avcı'ya teslim etti.Yapılan ilk müdahalede leyleğin sol kanadının kırık olduğu tespit edildi.Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Avcı, leyleğin kanadının kırık olduğu için uçamadığını ve bu yüzden göç eden sürünün gerisinde kaldığını belirtti.
Leyleğin en kısa zamanda sağlığına kavuşacağını aktaran Avcı, tedavi sürecinin ardından leyleğin Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4. Bölge Manisa İl Şube Müdürlüğü'ne teslim edileceğini daha sonra da hayvanın doğal ortamına salınacağını kaydetti.

İlk Müdahale Tedavi Süreci Akalan Muhabir Göçmen Kuş 

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