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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yaralı genç, KKTC'den ambulans uçakla Gaziantep'e getirildi

Yaralı genç, KKTC'den ambulans uçakla Gaziantep'e getirildi

- Havalimanın VIP girişi - Nisa Karaçoroğlu'nu taşıyan Sağlık Bakanlığın ait ambulans uçağın gelişinden detaylar - Genç kızın sedyeyle ambulansa taşınması - Ambulansın hareket etmesi - Üniversite eğitimi gördüğü KKTC'de evinin balkonundan düşmesi sonucu kalça kemiği kırılan ve sosyal medya aracılığıyla yardım isteyen genç kız, ambulans uçakla getirildiği memleketi Gaziantep 'te tedavi altına alındıGAZİANTEP (AA) - Üniversite eğitimi için bulunduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) evinin balkonundan düşmesi sonucu kalça kemiği kırılan ve sosyal medya aracılığıyla yardım çağrısında bulunan kız öğrenci, ambulans uçakla memleketi Gaziantep 'e getirilerek tedavi altına alındı.Girne Amerikan Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Nisa Karaçoroğlu, önceki gün 3. kattaki evinin balkonundan dengesini kaybederek düştü.KKTC'de tedavi altına alınan Karaçoroğlu, imkanların yetersiz olması nedeniyle tedavisini yaptırmakta zorlandı.Karaçoroğlu'nun Türkiye'ye dönebilmek için sosyal medya aracılığıyla yardım istemesi üzerine Sağlık Bakanlığı ilgilileri harekete geçti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de desteğiyle ambulans uçak tahsis edilen Karaçoroğlu, Gaziantep 'e getirildi.
Öğrenci, havalimanından ambulansla, 25 Aralık Devlet Hastanesine sevk edildi.Nisa Karaçoroğlu'nun üvey babası Osman Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının Gaziantep 'e getirilmesine katkı sağlayan ilgililere teşekkür etti.

Sosyal Medya Genç Kız Ambulans Uçak Harekete Geç Yardım Çağrısı 

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