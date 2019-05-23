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23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yaralı ebabil kuşunu havuza atlayarak çıkardı - HATAY

Yaralı ebabil kuşunu havuza atlayarak çıkardı - HATAY

- Yaralı ebabil kuşundan detaylar - Ahmet Çağatay Ceylan ile röportaj - Kuşun düştüğü havuzdan detayYaralı ebabil kuşunu havuza atlayarak çıkardıHATAY (AA) - Hatay 'ın merkez Antakya ilçesindeki bir işletmenin havuzuna düşen yaralı "ebabil" kuşu kurtarıldı.Çalışanlar tarafından fark edilen ebabil kuşu, havuzdan çıkarıldı. Kuşun kanadının kırık olduğu anlaşıldı.Ahmet Çağatay Ceylan, havuza düşen kuşu atlayarak kurtardığını söyledi.

Çıkardığı kuşun ebabil olduğunu sonradan fark ettiklerini anlatan Ceylan, ''Kuşu görünce hemen suya atladım ve onu çıkardım. Sol kanadının kırık olduğunu ve bitkin olduğunu fark ettik, ıslak olan kuşu kuruladık ve su ile yem verdik.''dedi.
Hemen ilgili kurumlarla iletişime geçtiklerini belirten Ceylan, tedavisinin yapılması için yetkililere teslim edeceklerini ifade etti.

Babil 

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