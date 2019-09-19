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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yaralı ebabil koruma altına alındı - MERSİN

Yaralı ebabil koruma altına alındı - MERSİN

- Yaralı halde, bir vatandaş tarafından bulunan sakallı ebabil kuşuna ilk müdahalenin yapılması, su verilmesi - Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefi Mevlüt Çetin’in bilgi vermesi - Yaralı kuşun kanatlarını açmasıMERSİN (AA) - Mersin 'in Erdemli ilçesinde, ormanlık alanda yaralı bulunan sakallı ebabil, koruma altına alındı.Alınan bilgiye göre, Harfili Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gezen bir kişi, yaralı bir kuş gördü. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilen sakallı ebabil koruma altına alındı.Müdürlüğün Erdemli Şefi Mevlüt Çetin, sakallı ebabilin nesli tükenme tehlikesi altında olduğunu vurguladı. Kuşun çarpma nedeniyle sırt bölgesinden yaralandığını belirlediklerini ifade eden Çetin, tedavisinin ardından kuşun doğal yaşam alanına bırakılacağını aktardı.

İlk Müdahale Ormanlı Doğal Yaşam Alanı Babil Irak 

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