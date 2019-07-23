Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Yaralı domuz için vatandaşlar seferber oldu

Yaralı domuz için vatandaşlar seferber oldu

domuzun görüntüsü

Hayvan 

-görüntüyü çeken kişinin konuşması

( MUĞLA ) MUĞLA

- Bodrum’da ayağından yaralanıp hareket edemez halde olan bir domuzu vatandaşlar kendi imkanlarıyla veterinere götürdü. Bodrum’un Tavşanburnu mevkisinde küçük bir ağacın dibinde domuz olduğunu gören vatandaşlar, yaklaştıklarında hayvanın arka ayağından yaralandığını fark etti. Duyarlı vatandaşlar, çeşitli birimleri aramalarına rağmen kimse yardıma gelmedi. Yardım gelmediğini gören vatandaşların yaralı domuzu araçlarına alarak bir veterinere götürdükleri öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı