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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yaralı bulunan vaşak kurtarılamadı

Yaralı bulunan vaşak kurtarılamadı

Vaşaktan detaylar

Vaşak Tedavi Süreci Ormanlı Hayvan 

-AKÜREM Müdürü Emine Hesna Kandır açıklaması
-Arşiv görüntüler

( AFYON KARAHİSAR)- Yaralı vaşak silahla vurulduğu ve vücudunda saçma yaraları belirlendi- AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır:- “Vaşağın neslinin tehlike altında olması doğa için dönülmez bir kayıp” AFYON KARAHİSAR

- Denizli’nin Tavas ilçesine kırsal alanda vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan vaşak, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (AKÜREM) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Vaşağın vücudunun çeşitli yerlerinde saçma yaraları belirlendi. Denizli’nin Tavas ilçesine kırsal alanda vatandaşlar tarafından yaralı ve bitkin halde bulunan ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi’nde ilk tedavisi yapılmıştı. Daha sonra AKÜREM’e getirilen ve burada tedavi süreci devam eden vaşağın silahla vurulduğu belirlendi. Vücudundan çok sayıda saçma tespit edilen vaşak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kadır, Denizli’nin Tavas ilçesinde yaralı ve bitkin halde bulunan vaşağın vücudunda çok sayıda saçma belirlediklerini söyledi.

Tüm müdahalelere rağmen vaşağı kurtaramadıklarını bunun kendilerini çok üzdüğünü belirten Müdür Kandır: “Sayıları gün geçtikçe azalan doğa için gerekli olan ve koruma altında olan bir tür olan vaşağın bu şekilde silahla yaralanması bizleri çok üzdü. Vaşaklar ülkemizde korunan hayvanlardan. Maalesef türleri nesilleri tehlike altındadır. İnsanlardan uzak ormanlık alanlarda yaşarlar. Küçük memelilere avcıdırlar. Çok büyük hayvanlara saldırdıkları da söylenir ama insana asla saldıracaklarını düşünmüyoruz. Bu değerli canlıya ateş edilmesi neslinin tehlike altında olması tabi ki, doğa içinde dönülmez bir kayıp. O nedenle biraz daha duyarlı olmaya çağırıyorum insanları. Tüm canlıların yaşam hakkı en az insanlar kadar var ve doğal dengenin önemli bir parçası” dedi.

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