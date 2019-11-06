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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yaralı bulunan orman çulluğu tedavi altına alındı - MUŞ Haberi

Yaralı bulunan orman çulluğu tedavi altına alındı - MUŞ Haberi

- Mobilya ustası Şahin Karagül'ün yaralı olarak bulduğu orman çulluğunu göstermesi - Şahin Karagül'ün konuşması - Şahin Karagül'ün yaralı çulluğu Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evine getirmesi - Veteriner Sağlık Teknikeri Abdullah Alme'nin yaralı çulluğu muayene etmesi - Abdullah Alme'nin konuşması - Yaralı çulluğun beslenmesi - Telli Turna Doğa Koruma Derneği Başkanı Kasım Avcı'nın konuşması - Yaralı çulluğun bakım evinde bekletilmesi Muş 'ta yaralı bulunan orman çulluğu tedavi altına alındıMUŞ (AA) - Muş 'ta yaralı bulunan orman çulluğu tedavi altına alındı.İşe giderken bitkin orman çulluğunu gören mobilya ustası Şahin Karagül, durumu Telli Turna Doğa Koruma Derneğine bildirdi.Bunun üzerine Karagül'ün iş yerine giden Dernek Başkanı Kasım Avcı, yaralı orman çulluğunu alarak, tedavisi için Muş Belediyesi Sokak Hayvanları, Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evi'ne götürdü.Klinikte Veteriner Sağlık Teknikeri tarafından muayene edilen kuşun boynunun alt kısmında yırtık olduğu tespit edildi.Tedavisi yapılan kuş, bir süre gözetim altında tutulduktan sonra doğal yaşam alanına bırakılacak.Veteriner Sağlık Teknikeri Abdullah Alme, kuşun gagasının alt kısmında yırtıcı kuşların pençe izinin olduğunu ve 2 dikiş atarak yarayı kapattıklarını söyledi.

Dernek başkanı Avcı da duyarlılığından dolayı Karagül'e teşekkür ettiDernek başkanı Avcı da duyarlılığından dolayı Karagül'e teşekkür etti.

Yırtıcı Kuş Bild Doğal Yaşam Alanı Mobilya Irak 

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