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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yaralı bulunan leylek tedavi altına alındı

Yaralı bulunan leylek tedavi altına alındı

leyleğin tedavi edilmesi

Babil Hayvan Irak 

-Nedret Avcı ile röportaj
-Leylekten detay

( BİLECİK )- Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı:- "Tespitlerimize göre leylek avcılar tarafından saçma ile vurulmuş" BİLECİK

- Bilecik'te yaralı olarak bulunan leylek, Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alındı. Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü çalışanları tarafından Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde saçma ile vurulmuş halde bulunan leylek tedavi altına alındı. Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, leyleğin kanatlarından yaralandığını belirterek, "Tedavi merkezimizin bu kez konuğu yaralı bir leylek oldu. Gölpazarı ilçemizden geldi ve kanadında bir kırık mevcut. Uzun kanatları kopmuş. Tespitlerimize göre avcılar tarafından saçma ile vurulmuş. Tedavisinin ardından iyileşene kadar merkezimizde ağırlayacağız. İyileştikten sonra doğal ortamına salacağız’’ dedi "Şu ana kadar onlarca yaban hayvanını tedavi edildi" Şu ana kadar onlarca yaban hayvanını tedavi ettiklerini kaydeden Avcı, "İlimiz ve çevresinde örnek bir tedavi merkezi olarak şu ana kadar birçok yaban hayvanı tedavi ederek doğal ortamına saldık. Örneğin, akbaba, şahin, ebabil kuşları, güvercin ve kumru tedavi ederek, doğal ortamlarına bıraktık’’ İfadelerini kullandı.
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