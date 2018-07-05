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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yaralı bulunan köpek tedavi altına alındı - ANTALYA Haberi

Yaralı bulunan köpek tedavi altına alındı - ANTALYA Haberi

- Yaralı köpekten görüntüler - Ümmü Sevi Korkmaz'ın açıklaması - Veteriner hekim Hakan Saylar'ın açıklaması Antalya 'da yaralı bulunan köpek tedavi altına alındı - Karnındaki kesiğe dikiş atılan köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildiANTALYA (AA) - Antalya 'nın Gazipaşa ilçesinde yaralı halde bulunan köpek tedavi altına alındı.Burhan Mahallesi'nde baygın halde ve karın bölgesinde kesik bulunan bir köpek olduğunu gören Süleyman Korkmaz ve eşi Ümmü Sevi Korkmaz, veteriner hekime başvurdu.Tedavi altına alınan köpeğe 11 dikiş atıldı.Ümmü Sevi Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, köpeğin tamamen iyileşmesi için ellerinden geleni yapacaklarını, bulduklarında korkudan kendisine dokunulmasına dahi izin vermediğini anlattı.Veteriner Hekim Hakan Saylar da sert bir cisimle karnının kesildiğini düşündükleri köpeğe gerekli müdahaleyi yaptıklarını söyledi.

Temizlenen yaraya dikiş atıldığını aktaran Korkmaz, "Nasıl bir cisimle kesildiğini bilemiyoruz. Muhtemelen bir gün boyunca yaralı durmuş. Şu anda durumu iyi görünüyor." ifadelerini kulandı.

Köpek Gesi Bulduk 

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