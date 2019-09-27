Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Yaralı bulunan kızıl sırtlı örümcekkuşu tedavi altına alındı

Yaralı bulunan kızıl sırtlı örümcekkuşu tedavi altına alındı

Genel görüntü

İpekyolu Allah Irak 

-Tedaviden görüntü
-Röportaj
-Kuştan görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kanadından yaralanmış bir şekilde bulunan kızıl sırtlı örümcekkuşu tedavi altına alındı.İlçenin İpekyolu Caddesi’nde seyir halinde olan Gazeteci İsak Düzenci tarafından yaralı olarak bulunan kuş, veteriner hekime götürüldü. Veteriner Hekim Kaçan, kuşa gerekli müdahaleyi yaparak tedavi altına aldı. Veteriner Hekim Kaçan, kanadı kırıkmış vaziyette kendilerine getirilen kızıl sırtlı örümcekkuşuna hemen müdahale ettiklerini belirterek, “Kanadı kırılmış vaziyettedir, kanaması da var. Öncelikle kanamasını durdurduk. Daha sonra tedavi altına alacağız. En kısa sürede iyileşir inşallah kanadı. Evde beslemesini yapacağım, örümceklerle besleniyor. İyileştiğinde de tekrar doğal ortamına bırakacağız” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı