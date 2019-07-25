Yaralı bulunan kaya kartalı yavrusu doğal ortamına bırakıldı İzle

-kartal detayı

-yavru kartal doğaya salınırken gör



( AYDIN ) AYDIN



- Kuşadası’nda yaralı olarak bulunan bir kaya kartalı yavrusu için turizmciler ve hayvanseverler seferber oldu. 15 gün bakıma alınan yaralı yavru kartal, iyileşince tekrar doğal ortama bırakıldı. Edinilen bilgiye göre, Turizmci Muşti Demiroğlu ve hayvansever İskender Avcı, Kuşadası Bahçecik Boğazı’nda yere düşüp, tavus kuşları tarafından parçalanmaya çalışılan bir kaya kartalı yavrusunu buldu. Tavus kuşlarından kurtarılan yavru kartal, uçamayınca turizmci Muşti Demiroğlu’nun çiftliğinde bakıma alındı. Tedavi edilen yavru kaya kartalı 15 gün sonra tekrar uçma kabiliyetini kazanınca özgürlüğü için doğaya bırakıldı. Ege Hayvanları Koruma Derneği Kuşadası Şube Başkanı İskender Avcı, kaya kartallarının nesli tükenmek üzere olan bir tür olduğuna dikkati çekerek, “ Bir tesadüf eseri turizmci Muşti Bey ile bulduğumuz kaya kartalı yavrusunu önce tavus kuşlarının saldırısından koruduk. Uçamayınca tedavisi için 15 boyunca bakıma aldık ve tedavisini yaptık. İyileştiğini anlayınca tekrar doğal ortama gönderdik ve annesiyle buluşmasını sağladık. Kaya kartallarının nesli tükeniyor. Bu nesli korumak için herkes duyarlı olmalı “ dedi.



