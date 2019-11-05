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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Yaralı bulunan kartal tedavi altına alındı - KARS Haberi

Yaralı bulunan kartal tedavi altına alındı - KARS Haberi

- Yaralı kartaldan görüntüler - Kartalı bulan Öner Çelik ile röportaj - Kartalın yetkililere teslim edilmesi Kars 'ta yaralı bulunan kartal tedavi altına alındıKARS (AA) - Kars 'ın Sarıkamış ilçesinde yaralı bulunan kaya kartalı tedavi altına alındı.İnşaat ustası Öner Çelik, Karakurt köyünde bulduğu yaralı kartalı, Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim etti. Kars Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alınan kuş, tamamen iyileştikten sonra doğal yaşam alanına salınacak.Öner Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaralı ve bitkin bulduğu kartalı yem verdikten sonra tedavisi için ilgili kuruma teslim ettiğini belirtti.

Muhabir Doğal Yaşam Alanı 

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