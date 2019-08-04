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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Yaralı bulunan ebabil kuşu tedavi altına alındı - BİTLİS

Yaralı bulunan ebabil kuşu tedavi altına alındı - BİTLİS

- Tatvan Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi görüntüsü - Kuştan detay - Ebabil kuşunun tedavisini başlatan Veteriner Hekim Sefer Durmuş'un konuşmasıYaralı bulunan ebabil kuşu tedavi altına alındıBİTLİS (AA) - Bitlis 'te yaralı bulunan ebabil kuşu tedavi altına alındı.Merkeze bağlı Kurubulak Mahallesi'nde yaşayan Berna Ulubey, bahçesinde yaralı bir ebabil kuşu buldu.Ulubey, kanadı kırık kuşu Tatvan Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi.Tedavi altına alınan kuş, iyileştikten sonra doğaya salınacak.Merkez Veterineri Sefer Durmuş, yapılan muayenede kuşun kanadında kırık tespit ettiklerini, tedavisine de hemen başladıklarını söyledi.

Babil 

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