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14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Yaralı baba camdan atlayıp kurtuldu 3 çocuğu hayatını kaybetti İzle

Yaralı baba camdan atlayıp kurtuldu 3 çocuğu hayatını kaybetti İzle

Düzce 'nin Yığılca ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti.

Cenaze Trol 


Alınan bilgiye göre, Yığılca ilçesine bağlı Hoşafoğlu köyünde 3 çocuğu ile yaşayan Muhammet Korkmaz'a ait evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Çocuklarını kurtarmak isterken yaralanan, ancak başarılı olamayan baba Korkmaz, kendisini mutfak camından atarak kurtardı.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonrasında yangını kontrol altına aldı.Korkmaz, ambulansa alınarak Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sonrasında eve giren 112 Acil Servis ekipleri, Medine (12), Emirhan (10) ve Umut (8) Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Çocukların cenazeleri otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.Öte yandan, Muhammet Korkmaz'ın yaklaşık 5 yıl önce eşinden ayrıldığı ve çocukları ile yaşadığı öğrenildi.
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