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25 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yaralı at, duyarlı vatandaşın çabasıyla kurtarıldı - ANKARA

Yaralı at, duyarlı vatandaşın çabasıyla kurtarıldı - ANKARA

- Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yaralı atı hayvan ambulansına bindirmesi - Duyarlı vatandaş Ayşe Mertoğlu'nun konuşması Ankara ’da yaralı at, duyarlı vatandaşın çabasıyla kurtarıldıANKARA (AA) - Ankara 'nın Gölbaşı ilçesinde yol kenarında yaralı halde duran at, duyarlı bir kadının çabasıyla tedavi altına alındı.Alınan bilgiye göre, iş yerinden evine giden Ayşe Mertoğlu, yol kenarında yaralı bir at gördü.Atın sahipsiz olduğunu düşünen Mertoğlu, yaralı hayvanın kurtarılması için Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğüne ihbarda bulundu.Ekiplerin ambulansla hayvan hastanesine götürdüğü at, tedavi altına alındı.Mertoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ayağında sorun olduğunu fark ettiği ata karşı duyarsız kalmadığını belirterek, "Atı yaralı bulunduğu yerde yalnız bırakmadım. Ekipler trafikten olsa gerek geç geldi. Duyarlı olunması gerektiğini düşünüyorum. Herkesin yapması gerekeni yaptım." dedi.

Hastane Muhabir Hayvan Irak 

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