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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Yaralı askerler helikopterle getirildi

Yaralı askerler helikopterle getirildi

Helikopterin piste inişinden görüntüler

( HATAY ) - HATAY

Yaralı Askerler Askeri Helikopter Yaralı Asker Helikopter Saldırı 


- İdlib'de rejim güçlerinin topçu ateşi sonucu 5 askerin şehit olduğu saldırıda yaralanan askerler askeri helikopterle Hatay Devlet Hastanesi'ne getirildi.
Saldırıdan sonra bölgeye hareket eden helikopter yaralı 5 askeri Hatay'a getirdi. Devlet Hastanesi'nin pistine inen helikopterdeki yaralı askerler ambulansa alınarak hastaneye getirildi.
Yaralı askerlerin tedavisine başlandı. (İBÇ-
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