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03 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Yaralı asker Elazığ'da tedavi altına alındı

Yaralı asker Elazığ'da tedavi altına alındı

-ambulansın gelmesi

İlk Müdahale Çatışma Güvenlik Güçleri Yaralı Asker Helikopter 

--asker polisten oluşan kalabalık
--ambulans ve hastane detay

( ELAZIĞ ) - ELAZIĞ

- Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında yaşanan çatışmada yaralanan asker Elazığ’a getirilerek Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı Edinilen bilgiye göre, Ovacık ilçesi kırsalında operasyona çıkan güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında sıcak temas yaşandı. Teröristlerle yaşanan sıcak temasta 2 jandarma personeli yaralandı.Çatışmada yaralanan 1 jandarma personeli yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaranan diğer asker ise ilk müdahale sonrası helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Doktorların hazır beklediği hastanede yaralı asker tedavi altına alındı. (CK-HİV-
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