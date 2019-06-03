Yaralı asker Elazığ'da tedavi altına alındı

--asker polisten oluşan kalabalık

--ambulans ve hastane detay



( ELAZIĞ ) - ELAZIĞ



- Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında yaşanan çatışmada yaralanan asker Elazığ’a getirilerek Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı Edinilen bilgiye göre, Ovacık ilçesi kırsalında operasyona çıkan güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında sıcak temas yaşandı. Teröristlerle yaşanan sıcak temasta 2 jandarma personeli yaralandı.Çatışmada yaralanan 1 jandarma personeli yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaranan diğer asker ise ilk müdahale sonrası helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Doktorların hazır beklediği hastanede yaralı asker tedavi altına alındı. (CK-HİV-

