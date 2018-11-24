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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Yaralı Arnavut kadın polis tedavi için ambulans uçakla Türkiye'ye gitti - TİRAN Video

Yaralı Arnavut kadın polis tedavi için ambulans uçakla Türkiye'ye gitti - TİRAN Video



: - Ambulansın havalanına gelişi - Yaralı Arnavut kadın polisin ambulans uçağa bindirilmesi - İçişleri Bakanı Sander Lleshaj ile röportaj - Türkiye’nin Tiran Büyükelçiliği Müsteşarı Muammer Hakan Cengiz ile röportajYaralı Arnavut kadın polis tedavi için ambulans uçakla Türkiye'ye gitti - Tiran'da geçen perşembe protesto sırasında yaralanan Arnavut kadın polis İna Nuka, Sağlık Bakanlığının gönderdiği ambulans uçakla tedavisinin süreceği Ankara'ya hareket ettiTİRAN (AA) - Arnavutluk 'un başkenti Tiran'da perşembe günü düzenlenen protesto sırasında çıkan arbedede yaralanan Arnavut kadın polis, Türkiye'den Sağlık Bakanlığınca gönderilen ambulans uçakla tedavisinin süreceği Ankara'ya gitti.Başkent Tiran'da inşa edilen Büyük Çevre Yolu Projesi'ne karşı düzenlenen protestoda çıkan arbedede ellerinden yaralanan 26 yaşındaki kadın polis İna Nuka, Ankara Numune Hastanesi'nde tedavi görmek üzere Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans uçağa bindirilerek Türkiye'ye hareket etti.Nuka, Tiran Uluslararası Rahibe Teresa Havalimanı'ndan Arnavutluk İçişleri Bakanı Sander Lleshaj, Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı Ogerta Manastirliu ile Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Müsteşarı Muammer Hakan Cengiz ve ailesi tarafından uğurlandı.İçişleri Bakanı Lleshaj, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk hükümetinin Arnavut kadın polisin Türkiye'ye gönderilmesini çok hızlı bir sürede sağladığını söyledi.

Lleshaj, "Kendisini, çok hızlı bir şekilde Türkiye'ye gönderilmesini sağlayan Türk hükümetine büyük minnettarlıkla uğurladık. Tedavisinin iyi geçmesini temenni ediyorum." dedi.
Bakan Lleshaj, kadın polis için iyi bir tedavi ve sonuç elde edileceği yönünde umutlu olduklarını dile getirdi.Türkiye’nin Tiran Büyükelçiliği Müsteşarı Cengiz ise şunları kaydetti:"Sayın Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın talebi üzerine Sayın Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) talimatları doğrultusunda İna Nuka tedavisi için Türkiye'ye gitti. Türkiye'de Ankara Numune Hastanesi'nde tedavi görecek. Kendisinin en kısa zamanda en iyi tedaviyi Ankara'da, Türkiye'de alarak sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Bu insani durumda dost ve kardeş Arnavut halkının elbette yanında olacaktık. Yanında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Böyle zor zamanlarda her zaman bu desteği vermeye devam edeceğiz."Tiran'da inşa edilen Büyük Çevre Yolu Projesi nedeniyle evleri yıkılacak yüzlerce kişi perşembe günü meclis binası önünde toplanmıştı. Göstericilerin meclis bahçesine girmeye çalışması üzerine çıkan arbedede, protestocuların emniyet mensuplarına sis bombası ve farklı sert cisimler atması sonucu İna Nuka dahil 12 polis ile eylemcilerden bazıları yaralanmıştı. Nuka'nın yaralanmasına neden olduğu şüphesiyle 18 yaşındaki bir kişi gözaltına alınmıştı.

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