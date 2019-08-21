Yaralı 'alacalı karga' iş hanının maskotu oldu İzle

-Sahibinin elinde görüntüsü

-Karganın yukarıdan indirilmesi

-Tezgahta ve sahibinin omuzundan detay

-Röportaj

-Müşteriler ile röportaj



( KAHRAMANMARAŞ - ÖZEL)- Kahramanmaraş’ta bir hayvansever esnafın, piknik için gittiği mesire alanında yaralı olarak bulup tedavi ettirdiği karga iş hanı esnafının ve ziyaretçilerinin yoğun ilgisini görüyor KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ta bir hayvansever esnafın, piknik için gittiği mesire alanında yaralı olarak bulup tedavi ettirdiği karga iş hanının maskotu haline geldi. Selçuk İş Hanı'nda elektronik eşya satan Oğuzhan Kırmızıyeşil, piknik için gittiği mesire alanında yaralı bulduğu yavru kargayı sahiplendi. Tedavisini yaptırdığı kargayı şırınga yardımıyla besleyerek büyüten Kırmızıyeşil, ‘Alaca’ cinsi karganın artık ailenin bir üyesi olduğunu söyledi.



İş hanındaki diğer esnafın da yoğun ilgisiyle karşılanan karga, müşterilerin de gözdesi haline geldi. “Ölene kadar birlikte yaşayacağız” Karganın bir buçuk aydır kendisiyle yaşadığını söyleyen Oğuzhan Kırmızıyeşil, “Mesire alanına gitmiştik piknik için ve yanımıza kadar geldi sahiplendik. İş yerimize getirdik ve bizimle birlikte çalışıyor. Bir buçuk aydır bizimle ve memnunuz, herkesin de hoşuna gidiyor. Cinsini araştırdık kuş satan esnafa sorduk ve alaca karga diye biliniyormuş. Ölene kadar bizimle birlikte yaşayacak. Karganın evcilleşmesi adına sorular soruldu ama evcilleşiyormuş. İlk zamanlarda şırınga ile besledik ve sonradan biz ne yersek onu yemeye başladı” dedi.

Karganın vahşi bir hayvan olmasına karşın eğitildiğini söyleyen iş hanı esnafından Cengiz Şahin ile Şeref Gündeş ise, “Arkadaşımız yavru iken bulmuş ve çok seviyoruz kendisini. Buranın maskotu oldu ve canımız sıkıldığında onunla eğleniyoruz. Vahşi bir hayvan olmasına rağmen eğitildi. Onunla küçük bir çocuk gibi oynuyoruz. Bu karga geldiğinde hasta gibiydi ve sevincine ortak olduk. Arkadaşımız baktı ve burada büyüdü” diye konuştular.

