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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yaralı akbabayı jandarma kurtardı - ŞANLIURFA

Yaralı akbabayı jandarma kurtardı - ŞANLIURFA

- Yaralı akbabadan detay - Şanlıurfa 'nın merkez Eyyübiye ilçesinde jandarma tarafından bulunan yaralı kızıl akbaba tedavi ediliyorŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın merkez Eyyübiye ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan kızıl akbaba tedavi altına alındı.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş timleri, kırsaldaki Karaali bölgesinde çalışma yaptıkları sırada, nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan akbabayı yaralı halde buldu.Hayvanla bir süre ilgilenen jandarma ekipleri daha sonra durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne bağlı Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bildirdi.Bunun üzerine bölgeye gelen ekipler, hayvanı merkeze götürerek tedavisine başladı.
Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Reşat Ektiren, yaptığı açıklamada, ayağındaki etiketten kuşun Sırbistan menşeli olduğunu öğrendiklerini belirterek, tedavinin ardından kızıl akbabanın doğal yaşam alanına bırakılacağını kaydetti.

Jandarma Salda Doğal Yaşam Alanı Hayvan Irak 

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