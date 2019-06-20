Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yaralı akbaba tedavi altına alındı - BİLECİK

Yaralı akbaba tedavi altına alındı - BİLECİK

- Yaralı Akbaba'nın tedavisinden detaylar - Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı'nın konuşmasıBİLECİK (AA) - Bilecik 'te yaralı bulunan bir akbaba, belediye bünyesindeki Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı.Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, gerek sokak hayvanları gerek yaban hayvanları için önemli hizmetler verdiklerini belirtti.
Milli Parklar Doğa Koruma Şube Müdürlüğü görevlilerince getirilen yaralı akbabanın tedavisine başladıklarını aktaran Avcı, şunları kaydetti:"İlk müdahalede, akbabanın zehirlendiği teşhisi konuldu. Gerekli tedavilerimizi uyguladık. Hayvanın durumu şu an çok iyi. Tamamen iyileştikten sonra önümüzdeki haftalarda doğal ortamına salacağız. Tedavi merkezimizde şu ana kadar ayı, yaban domuzu, tilki, çakal ve baykuş gibi birçok yaban hayvanını da tedavi ederek doğal ortamlarına kavuşturduk. Aynı zamanda birçok hayvana yönelik kurtarma çalışması da yaptık."

Çakal Hayvan Sokak Hayvanları Yaban Domuzu 

İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı