Yaralanan kişinin kendi oğlu olduğunu duyunca şoka girdi

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( ERZURUM )- Yaralanan kişiyi başkasının oğlu olduğunu zannetti “ Allah annesine sabır versin” dedi ERZURUM



- Erzurum’da geçtiğimiz gün bir grup Afganlının muşta ile saldırdığı Ömer Faruk Özkan, olay öncesi yan baktı tartışması çıktığını söyledi.



Özkan’ın annesi ise olayı duyduğunda kendi oğlu olduğunu bilmeden “Allah annesine sabır versin” dediğini, daha sonra o kişinin kendi oğlu olduğunu öğrenince şoka girdiğini söyledi.



Olay, 28 Temmuz Pazar günü saat 19.00 sıralarında Yakutiye Kent Meydanı'nda meydana geldi. Bir grup Afganlı, Ömer Faruk Özkan (20) ile yan baktı tartışmasına girdi. Tartışma sonrasında Afganlı genç cebinden çıkardığı muşta ile Ömer Faruk Özkan’ı burnundan yaraladı. Afganlılar hızla olay yerinden uzaklaşırken, çevredeki vatandaşlar ellerindeki bezlerle gencin yüzüne tampon yaptı. Ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri genci Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırdı. Taburcu olan Ömer Faruk Özkan yaşadıklarını anlattı. Bir anda arkasından darbe aldığını, burnunun nasıl kırıldığını ise polisin izlediği videoda gördüğünü belirten Özkan, “Arkadaşlarla halı saha maçına gidiyorduk. 8 kişilik Afgan uyruklu grup ile yolda aramızda bir sürtüşme oldu. Biz çok aldırış etmeden oradan uzaklaştık. Sonra birden arkadaşıma saldırmaya başladılar. Bende gözümdeki gözlüğü çıkarıp saldıranın üzerine yürüdüm. Arkamdaki bir kişi bir anda muşta ile vurdu. Nasıl vurduğunu polislerin izlettiği video ile gördüm nasıl olduğunu da. Çevredekiler hemen tampon yaptı. Burnumda çatlak vardı. Burnumu yerine tutturdular. Davacı ve şikayetçi oldum” dedi.

“Allah annesine sabır versin dedim, benim oğlum çıktı” Olayı duyduğunda başka birisinin olduğunu zannederek "Allah annesine sabır versin, annesi acaba şimdi ne haldedir" dediğini anlatan anne Lütfiye Özkan ise, “Cezalarını çekmesini istiyoruz. Beni dün komşum aradı, bize gel önemli bir şey söyleyeceğim diye. Gittim Ömer’in olayını duydum. Olaydan önce böyle bir olay olduğunu duydum, hatta öldü diye bilgi geldi. Ama ben bu olaya karışanın oğlum olduğunu bilmiyordum, hatta Allah annesine sabır versin dedim. Akşam eve gelince baktım o benim oğlummuş” dedi.

Baba Ali Özkan, “Bu olayın yaşanmasını istemezdik. Biz Türk milleti olarak hep mazlumun yanında olduk. Bu olayın gereğini devlet büyüklerimiz yapacaktır. Sınır dışı edilmelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı. Yabancı uyruklu saldırgan Ö.Ö. ise Erzurum Adliyesinde işlemleri tamamlandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

