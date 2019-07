Yaralanan kadını sel sularına kapılmaktan vatandaşlar kurtardı... Kurtarılma anı kamerada

- Düzce’de 3 ilçe 24 köyü sular altında bırakan 5 kişinin de kaybolmasına neden olan sel sularının arasındaki evinde mahsur kalan bir kadın, köylüler tarafından kurtarılarak suların içinden kepçe ile çıkartıldı. Kadının kurtarıldığı anları ise amatör kamera tarafından an ve an kaydedildi. Düzce’de 3 ilçe ve 24 köyü sular altında bırakan selde 5 kişide sulara kapılarak kaybolmuştu. Sel baskınında mahsur kalanlara da yollar kapandığı için vatandaşlar kendi çabalarıyla kurtarmaya çalışmışlardı. Akçakoca’ya bağlı Uğur Köyü’de selden en çok etkilenen köyler arasında yer alırken köyden geçen Melen Çayı’nın sularının yükselmesiyle birçok kişide evlerinde mahsur kaldı. Evinde mahsur kalan ve yaralanan bir kadında sel sularına kapılmadan önce köylüler tarafından kurtarıldı. Evi, şiddetli sağanak yağış nedeniyle taşan Melen Çayı’nın suları içinde kalan yaralı bir kadına, evinin yakınına kadar gelen köylüler yardım etti. İş makinesinin kepçesinden inen iki kişi şiddetli yağış altında sel sularının içinden yürüyerek, mahsur kalan kadının yanına kadar geldi. Kadını kollarından yakalayan vatandaşlar, kadını sel sularının arasında iş makinesinin kepçesine bindirerek kurtardı. Mahsur kalan kadının kurtarılma anı ise amatör kamera tarafından an ve an kaydedildi.