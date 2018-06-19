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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Yaralanan çocuk için helikopter ambulans yola indi İzle

Yaralanan çocuk için helikopter ambulans yola indi İzle

Yaralılar hastaneye getiriliş

Hastane Bild Helikopter Direksiyon 

-Hava ambulansına alınış detay
-Kaza yeri detay

( KONYA )-Otomobil takla atarak attı: 8 yaralı KONYA

- Konya'nın Seydişehir ilçesinde takla atarak yol dışına çıkan otomobildeki 8 kişi yaralandı. Ağır yaralı 3 yaşındaki çocuğu hastaneye yetiştirmek için helikopter ambulans yola iniş yaptı. Kaza sabah saatlerinde Seydişehir-Konya yolunun 22'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut Babür (40) idaresindeki 06 FH 0378 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Bedriye (38), Hasan (17), Evin Sara (6), Abdülkadir (17), Emine (29), Eslem Nur (3) ve Esma Sultan (4) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken durumu ağır çocuklardan Eslem Nur karayoluna inen helikopter ambulansa alınarak Konya şehir merkezine götürüldü. Yaralı çocuklardan Esma Sultan da ambulansla Konya’ya sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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