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21 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Yaptıkları iş küçük kalpleri büyük - AMASYA

Yaptıkları iş küçük kalpleri büyük - AMASYA

- Öğrencilerin satmak üzere bileklik hazırlaması - Bilekliklerin stantta sergilenmesi - İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu'nun konuşması - Kız öğrencinin konuşması - Öğrencilerin sokak hayvanlarını beslemesiYaptıkları iş küçük kalpleri büyük - Amasya 'nın Suluova ilçesinde bir ortaokulun öğrencileri, ördükleri bileklikleri satarak aldıkları yemlerle sokak hayvanlarını besliyor - Öğrencilerden Defne Otcu: - "Sokak hayvanları okulun çevresinde aç geziyorlardı. Biz de çok üzüldüğümüzden dolayı ne yapalım diye düşünürken aklımıza bileklik yaparak satmak geldi"AMASYA(AA) - Amasya 'nın Suluova ilçesinde ortaokul öğrencileri, dersten arta kalan zamanlarda ördükleri bileklikleri satarak sokak hayvanları için yem alıyor.Şehit Aydın Korkmaz Ortaokulu 6 - B sınıfının kız öğrencileri, ders aralarında ördükleri bileklikleri, arkadaşlarına ve akrabalarına satıyor.Kazandıkları parayla marketten yem alan öğrenciler, öğretmenleri nezaretinde şehrin belirli noktalarına sokak hayvanları için yem bırakıyor.Öğrencilerden Defne Otcu, AA muhabirine, okul etrafına yiyecek arayan hayvanları gördükçe üzüntü duyduklarını söyledi.

"Sokak hayvanları okulun çevresinde aç geziyorlardı. Biz de çok üzüldüğümüzden dolayı 'ne yapalım' diye düşünürken aklımıza bileklik yaparak satmak geldi." diyen Otcu, arkadaşlarıyla bileklik örmeye başladıklarını anlattı.Otcu, "Bileklikler yaparak komşularımıza, akrabalarımıza, arkadaşlarımız ve herkese sattık. Kazandığımız para ile de gittik yem aldık ve bunu sokak hayvanlarına verdik." diye konuştu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu ise vatanını ve milletini seven, aynı zamanda doğaya, hayvanlara ve tüm canlılara karşı sevgi ve şefkat duygularıyla yaklaşan bir neslin yetişmesini istediklerine söyledi.

Öğrencileri örnek davranışları için kutlayan Davu, "Sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrencilerimiz örgüden bileklik yaparak sokak hayvanlarına besin almaya çalışıyorlar. Böylece toplumda da bir farkındalık oluşturuyorlar. Öğrencilerimiz hem hayvan sevgisini uygulayarak öğreniyorlar hem de bu hayvanlara sahip çıkarak toplumda bir farkındalık oluşturuyorlar." dedi.

Öğretmenler Farkındalık Kız Öğrenciler Hayvan Sevgisi Sokak Hayvanları 

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