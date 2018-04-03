Yapışık ikizlerden hayatta kalan bebeğin tedavisi devam ediyor

-Doktorun açıklaması

-Bebekler ayrılmadan önceki görüntüleri



( KONYA )- SÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hanifi Soylu:- “Maalesef bağırsakta olsun, kalpte olsun ilerde hayatiyetini ciddi olarak zorlaştıracak bazı problemler var” KONYA



- Konya’da dünyaya gelen yapışık ikizlerden, ayrıldıktan sonra hayata tutunmaya çalışan Suriyeli bebeğin tedavisi devam ediyor. Altı yıl önce Suriye’deki iç savaş sebebiyle Türkiye’ye gelen ve Konya’da yaşayan Muhammed ve Ziyade El Mustafa adlı Suriyeli çiftin 15 Mart tarihinde Konya’da yapışık ikizleri dünyaya geldi. İkizler Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Bebekler dünyaya geldikten bir hafta sonra değişik bölümlerden çok sayıda uzmanın katılımıyla ayırma işlemi gerçekleştirildi.

Suriyeli baba yapışık ikizlerden birisine Halep, diğerine ise Şam ismini verdi. İkizlerden Halep ismi verilen ve ciddi anomalileri olan bebek, ikizinden ayrıldıktan 2 gün sonra hayatını kaybetti. Şam bebek hayata tutunmaya çalışıyor Yapışık ikizlerden Şam ismi verilen bebeğin tedavisi Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde devam ediyor. Bebeğin sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hanifi Soylu, “Hastanemize yattıktan yaklaşık bir haftalık süreçten sonra bebeklerin ayrılması başarıyla gerçekleştirildi.

Bebeklerimizin ayrılması başarıyla gerçekleşti ama maalesef bebeklerin organları ile ilgili ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalmıştık. Bir bebeğimiz de kalp ve diğer organlarla ilgili ciddi anlamda anomali vardı. O bebeğimiz ameliyattan yaklaşık 2 gün sonra hayatını kaybetti. Bu bebeğimiz de şu anda daha iyi. Makine bakımı altında her türlü bakımını yapıyoruz ama ben bugün aileyle tekrar konuştum... Özellikle ileriye yönelik ciddi anlamda sıkıntılarımız var. Ama bu sıkıntılar bizim ayırma işlemi ile alakalı değil bebeğin kendi organlarıyla alakalı. Maalesef bağırsakta olsun, kalpte olsun ilerde hayatiyetini ciddi olarak zorlaştıracak bazı problemler var. Bu problemlerle nasıl baş edeceğiz, biz baş etsek bile bebek ilerde bu problemlerin üstesinden gelebilecek mi, gerçekten o konuda rahatça evet demekte zorlanıyorum. Ama inşallah bizim görevimiz elimizden geleni yapmak Şu ana kadar ameliyattan sonra belli bir zaman geçti. Bebeğin sağlık durumu daha iyiye doğru gidiyor. Karnında tamir edilemeyecek derecede ciddi bir açıklık vardı. Onu yamayla kapattı arkadaşlarımız. Onun kapanmasıydı, karaciğeri diğer ikizle paylaştı, kalbi yine aynı şekilde onların tamir olması çocuğun kendine gelmesi belli bir zaman alabilir. Zor bir ameliyattı. Bizim için bazı şeyleri imkansız denilecek kadar problemliydi. Ama arkadaşlarımız sağolsunlar gerçekten güzel bir şekilde ayırma işlemini gerçekleştirdiler. Biz de elimizden geldiği kadar ameliyat sonrası bakımını yapmaya çalıştık. Bundan sonrası artık takdir” diye konuştu.



