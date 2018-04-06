Yapımında sona gelinen Çamlıca Camii havadan görüntülendi

-Camiinin muhtelif yerlerinde detat



( İSTANBUL - ÖZEL - HD)- Çamlıca Camii’nin kubbeleri ve minarelerinin yapımı tamamlandı İSTANBUL



- Çamlıca Camii’nin kubbeleri ile minarelerinin yapımı tamamlanırken birçok noktasında çalışmaların sonuna yaklaşıldı. Caminin son hali havadan görüntülendi. 6 Ağustos 2013'te temelleri atılan ve 125 bin metrekare alanda yapımı hızla devam eden Çamlıca Camii’nin açılışına aylar kaldı. İstanbul’un en büyük yapılarından biri olacak olan caminin kubbelerinin, minarelerinin yapımı biterken bir çok noktasındaki çalışmalarda da sona gelindi. İşçilerin büyük bir gayrette ile çalıştıkları Çamlıca Camii’nin son durumu havadan görüntülendi.Görüntülerde minare ve kubbelerin bittiği görülürken , işçilerin cami içinde çalışmalarının devam ettiği görülüyor. Aynı anda 50 bin kişinin ibadet edebileceği Çamlıca Camii'nin 2018 yılının Ramazan ayında açılması planlanıyor. (MB-YM-EY

