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19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Yapımı tamamlanmayan köprüye çıkan otomobil, yere çakıldı: 3 yaralı

Yapımı tamamlanmayan köprüye çıkan otomobil, yere çakıldı: 3 yaralı

Kaza yerinden görüntüler

Bild Üst Geçit Uçan Otomobil Göreme 

-Otomobilden görüntüler
-Köprüden görüntüler
-Polis ekiplerinin inceleme yapması
-diğer detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'de yapımı devam eden köprüye çıkan otomobil sürücüsü, uyarıları görmeyince otomobille beraber aşağı uçtu. Kazada yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı. Kaza, Kocasinan ilçesinde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu bulvarı üzerinde yapımı devam eden üst geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa K. yönetimindeki 50 DK 144 plakalı otomobil, sürücüsü yol yapım levhalarını göremeyince köprüye çıktı. Yapımı devam eden ve birleştirilme aşamasında olan köprüden aşağı uçan otomobil, yere çakıldı. Kazada, otomobil sürücüsü ile birlikte 2 kişi daha yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulans ile köprünün yanında bulunan Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayı gören vatandaşlarda şaşkınlıklarını gizlemeyemedi. Otomobil çekici ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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