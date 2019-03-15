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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Yapımı devam eden Honaz Tüneli’nde toprak kayması: 1 ölü

Yapımı devam eden Honaz Tüneli’nde toprak kayması: 1 ölü

Kaymanın olduğu yerde toprağın kazılması

İlk Müdahale Hastane Bild Yol Çalışması Toprak Kayması 

-Toprak altındaki işçiye ulaşılması
-İşçinin sedye ile ekipler tarafından taşınması

( DENİZLİ )- Tünelin içindeki yol çalışmasında yaşanan toprak kaymasında bir işçi öldü DENİZLİ

- Denizli-Antalya karayolunda yapımı devam eden Honaz Tüneli içinde yaşanan toprak kayması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Denizli’de yapımı devam Honaz Tüneli’nin içindeki yol kenarına boru döşenmek için açılan 1,5 metre yüksekliğindeki çukurda toprak kayması yaşandı. Bu sırada çukurda çalışma yapan işçilerden Ahmet Türkmenoğlu kayma esnasında bulunduğu yerden çıkamayınca toprak altında kaldı. Türkmenoğlu’nu çıkarmak için ilk müdahaleyi diğer işçi arkadaşları yaparken olay yerine daha sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ile AFAD ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri AFAD’ın da desteği ile Türkmenoğlu’nu çıkarmak için yaklaşık yarım saatlik bir çalışma yaptı. Ardından yaralı olarak çıkarılan talihsiz işçi ambulansla hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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