Yapay zeka ve dijital asistan konusu Denizli’de masaya yatırıldı Haberi

-Giriş konuşmasından detay

-Google Geliştirici Koordinatörü İlker Akansel konuşmasından detaylar

-Yüksel Tolun konuşmalarından detaylar

-Katılımcılardan detaylar

-Salon girişinden detaylar

-Yüksel Tolun röportaj



( DENİZLİ ) -- Uzmanlar yaklaşık 5 yıl içinde dijital sesli asistanların hayatta daha fazla kullanılacağını belirtti- Dijital sesli asistanların hayatın her alanında olması bekleniyor- Denizli Google Geliştirici Grupları GDG DEVFEST etkinliğinde buluştu DENİZLİ



- Denizli Pamukkale Üniversitesi Yönetim Bilişim Topluluğu’nun düzenlediği GDG Google Developer Groups / Google Geliştirici Grupları, DEVFEST Denizli 2019 toplantısında yapay zeka ve ‘dijital’ sesli asistanların yaşamdaki yeri ile birlikte nasıl daha fazla geliştirileceği masaya yatırıldı. Google Geliştirici Grupları (Google Developer Groups) (GDG) Denizli ekibi ile Pamukkale Üniversitesi Yönetim Bilişim Topluluğu tarafından bu sene ilk kez düzenlenen GDG DEVFEST Denizli 2019 Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Yaklaşık 500’e yakın kişinin katıldığı etkinlikte gün boyu sunumlar ve workshoplar yapıldı. Denizli’de ilk defa gerçekleştirilen ve Ege bölgesinin en büyük geliştirici konferanslarından biri olamaya aday olan GDG DEVFEST Denizli 2019 etkinliğine 11 farklı alanda konuşmacı katıldı.

Açılış konuşmasını yapan, Google Geliştirici Ekosistemi İlker Akansel, Türkiye’de ki Google Geliştirici Gruplarına destek olduğunu ve yurt genelinde gittikçe grupların büyüdüğünü belirtti.

Google Geliştirici Gruplarının teknolojik açıdan faydalı olduğunu ve GDG Denizli’yi çok güzel bulduğunu belirtti.

“Ses teknolojileri hayatımızda artık çok önemli” Açılış konuşmalarının ardından Google Geliştiricilerinden olan (Google Developer Expert) Yüksel Tolun İhlas Haber Ajansı



Muhabirine şöyle anlattı. Tolun, “Google Developer Export olarak topluluklara katkıda bulunmaya çalışan bir topluluk gönüllüsüyüm. GDG Denizli DEV FEST 2019 etkinliği kapsamında Denizli’de insanlara sesli teknolojilerden, ses teknolojilerinden ve hayatımızda ki öneminden bahsettim. Google asistan üzerinde ses teknolojilerinin nasıl kullanacaklarını, kendi ses uygulamalarını nasıl geliştireceklerini anlattım ve bunun neden önümüzde ki 2 ile 5 yıl içerisinde önem kazanacağını ifade etmeye çalıştım. Sesli asistanlar kullanıcı makine etkileşiminin son ayağı, yapay zeka sayesinde artık doğrudan bizim konuştuklarımızı doğru şekilde anlayıp bunları icra edebilen asistanlar hayatımızda zaten mevcut ve Google asistan 1 milyarın üzerinde cihazda çalışıyor. Biz de geliştiricileri olarak kendimiz markalarımızı, ürünlerimizi ve uygulamalarımızı bu platformun üzerine aktarabilir ve insanların sesli olarak etkileşime geçebilecekleri uygulamaları yapabilir hale geldik. Ben de insanlara ve geliştiricilere bunu nasıl yapabileceklerini anlatmaya çalışıyorum” dedi.

(SY-



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