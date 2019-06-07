Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Yapay şelaleyi görenler araçlarından inip fotoğrafını çekti İzle

Yapay şelaleyi görenler araçlarından inip fotoğrafını çekti İzle

Doğankent tabelası

Şelale 

-Şelalenin görüntüsü
-Vatandaşların cep telefonları ile görüntü ve resim çekmesi
-Fotoğraf çektirenler
-Yolda duran araçlar

( GİRESUN ) GİRESUN

- Giresun’un Doğankent ilçesindeki HES’in oluşturduğu yapay şelale Giresun-Gümüşhane karayolundan geçenlerin ilgisini çekiyor. Araçlarıyla yoldan geçerken şelaleyi görenler araçlarından inip o anları fotoğraflamayı ihmal etmiyor. Giresun’un Doğankent ilçesinde ‘Harşıt Vadisi’ ve Giresun-Gümüşhane karayolu üzerinde 1960’lı yıllarda kurulan Hidroelektrik Santrali’nde (HES) her yıl Mayıs sonu Haziran başında yaylalardaki karların erimesiyle fazlalaşan suyun tahliyesi yapılıyor. Bu anlarda ise ortaya muhteşem görüntüler çıkartan yapay şelale ilgi odağı haline geliyor. Giresun-Gümüşhane karayolunu kullanan vatandaşlar ise o onları araçlarını yol kenarına çekerek fotoğrafını ve görüntüsünü çekiyor. İlk defa böyle bir şelale gördüğünü ifade eden vatandaşlar ortaya çıkan görüntüyü cep telefonları ile kayda alıyor.
İlgili Foto Galeriler
FETÖ'nün Okulunda Gizli Oda BulunduFETÖ'nün Okulunda Gizli Oda Bulundu
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Türkiye'de 19 Mayıs coşkusuTürkiye'de 19 Mayıs coşkusu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı